Die Fahrradstraße bleibt - vorerst zumindest

Gescheitert, sagen die einen. Gelungen, meinen die anderen. Eigentlich sollte die Politik am Dienstagabend über die Fahrradstraßen-Zukunft auf der Vlothoer Straße in Herford abstimmen. Doch die Entscheidung wurde vertagt - und zwar auf Ende 2023. Bis dahin bleibt alles, wie es ist.

So zerrissen die Parteien in puncto Sinn und Unsinn des Experiments auf dem Stiftberg sind, so einig zeigten sie sich in der jüngsten Verkehrsausschusssitzung. Die Beschlussvorlage der Verwaltung, die sich für eine Verlängerung des Versuchs bis Ende Oktober kommenden Jahres ausspricht, wurde einstimmig durchgewunken.