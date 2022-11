Die letzte Großtanne auf dem Alten Markt in Herford?

Schausteller Björn Laffontien wagt sich nach vorne. Die Lebenslichter-Aktion mit den leuchtenden Sternen am großen Weihnachtsbaum sei etwas Besonderes, ja weltweit Einmaliges. Trotzdem kann es sein, dass es im nächsten Jahr zu einer Veränderung kommt. Laffontien:„ Die Lebenslichter wird es immer geben, aber es wird zunehmend schwieriger, einen großen Baum zu finden.“

Aktion Lebenslichter: Initiator Laffontien kündigt mögliche Veränderungen an

Freuen sich über möglichst viele Neugeborene: (von links) Thorsten Take (Marktkauf) Daniela Heimbruch und Karen Lippold-Othen (Hebammen, Mathilden-Hospital), Frank Hölscher (Pro Herford), Jörn-Uwe Wolf (Sparkasse), Philip Schmid (Techniker) und Initiator Björn Laffontien.

Im Moment plane er, im nächsten Jahr etwas anderes zu machen, erklärt der Initiator. Dabei lasse er sich von Technikern Vorschläge ausarbeiten. Was an die Stelle des großen Baumes treten könnte, darüber will Laffontien öffentlich noch nicht spekulieren. Er sagt: Lasst Euch überraschen!“