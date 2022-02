Die Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen (SWK) hat ein Anliegen: Sie will ihren Mitarbeitern die Müllentsorgung erleichtern. Denn in Herford hat sich offenbar noch nicht überall herumgesprochen, dass der Griff der Tonnen zur Straße zeigen muss.

So muss das aussehen: Egal, welcher Müll abgefahren wird – der Griff der Tonne zeigt zur Fahrbahn.

"Wenn die Tonnen nicht mit dem Griff zur Straße stehen, haben unsere Kollegen vor Ort einen deutlichen Mehraufwand an Kraft und Zeit", sagt Matthias Schieweck, Bereichsleiter für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung bei der SWK. "Die Müllentsorgung ist harte Knochenarbeit. Wir würden uns freuen, wenn die Herforderinnen und Herforder uns mit der richtigen Positionierung der Müllbehälter helfen und unterstützen."

Aufkleber geben Hinweise

Vor einigen Jahren hatte die SWK sogenannte Seitenlader-Fahrzeuge mit nur einem Mitarbeiter als Fahrer im Einsatz. Deshalb mussten damals die Mülltonnen mit der Öffnung, der so genannten "Kammleiste", zur Straße stehen. Dann konnte der Seitenlader die Mülltonnen mit dem Greifarm nehmen und anschließend in die seitliche Schüttung kippen.

Doch das ist vorbei: Aus Sicherheitsgründen setzt die SWK seit geraumer Zeit wieder die alt bewährten Hecklader-Fahrzeuge mit jeweils zwei Mitarbeitern ein. Seither gilt: Nur mit dem Griff zur Straße stehen die Tonnen richtig. Dieser Hinweis betrifft alle Müllbehälter in Herford, also neben der Restmülltonne auch die Biotonne, die Papiertonne und zukünftig auch die Gelbe Tonne.

"Leider ist diese Information noch nicht bei allen Bürgerinnen und Bürgern angekommen, sodass die Mülltonnen größtenteils falsch herumstehen", so Matthias Schieweck. Er kündigt an: "In den nächsten Monaten werden wir die Mülltonnen, die immer noch falsch herumstehen, mit einem Hinweis-Aufkleber versehen."