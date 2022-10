Die pure Spielfreude in Herford

Simon Oslender ist kein Wunderkind, die Bezeichnung würde er sicher zurückweisen. Aber er zeigt mit seinen erst 24 Jahren eine beeindruckende Reife als Jazz-Pianist – auch am Samstagabend im ausverkauften Lui-House. Ralf Hammacher vom Musik-Kontor kann sich noch erinnern, dass Oslender schon mit 16 Jahren einmal in Herford gespielt hat: mit der Band „Pimpy Panda“.

Dieses Mal tritt er mit seinem Trio auf. Bevor er Claus Fischer (E-Bass) und Hendrik Smock (Schlagzeug) auf die Bühne bittet, gibt er ein Solo-Intro, das phasenweise wie „Moon River“ klingt. Das Konzert der Band beginnt mit „Healing“, einem dynamischen Stück mit Fusion-Ansätzen. Solche Sounds sind möglich, weil das Trio nicht klassisch besetzt ist: Keyboards statt Piano und Elektrobass statt Kontrabass. Oslender holt aus den Tasten Töne, wie sie Pat Metheny seinen Gitarren abgewinnt.

Enorm ist die Spielfreude des Trios. „Ich könnte mir nichts Schöneres auf der Welt vorstellen, als mit diesen beiden Typen auf Tour zu sein“, sagt Oslender und erntet ein lieb gemeintes „Ooooohhhh“ aus dem Publikum. Der Aachener spielt sein neues Album „Peace of Mind“ fast durch. Songs wie das sehr amerikanische „First Dance“ und das beruhigende „I will be there“ machen Lust, sich die Platte – eingespielt mit Wolfgang Haffner und Will Lee - zu kaufen. Bei „Shining Bright“ nennt er den legendären US-Keyboarder und Fusion-Produzenten George Duke (1946-2013) als sein Vorbild.

Wer in der Pause den Gesprächen an der Bar zuhört, stellt fest: Claus Fischers Gesang kommt nicht gut an. Diese Vokaleinlagen wären auch nicht nötig. Im Easy Listening ist männliches „La-La-La“ nicht unüblich, wie zum Beispiel bei „Swing Out Sister“, aber es sollte schon gut klingen. Das ist der einzige Kritikpunkt an diesem leidenschaftlichen Vortrag.

Im zweiten Set dominieren Funkelemente à la George Benson (das Keyboard ersetzt die Gitarre) und viel Blues. Dabei tobt sich Oslender ordentlich an der Hammondorgel aus, seinem eigentlichen Stamminstrument. Mancher Künstler hätte vor „Better Times“ zur Anti-Kriegs-Rede angestimmt. Oslender sagt nur, dass alle wüssten, was in der Welt los und dankt den Gästen: „Solche gemeinsamen Erlebnisse wie heute Abend sind unglaublich wichtig.“