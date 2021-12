Diebstahl aus Wohnung in Herford - Unbekannte entwenden Schmuck

Aus einer Wohnung in Herford ist Schmuck gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei Herford am Montag meldete, hatte eine 22-jährige Herforderin am vergangenen Wochenende festgestellt, dass die Balkontür ihrer Wohnung am Höpker-Aschoff-Weg beschädigt war. Daraufhin bemerkte die Herforderin demnach, dass mehrere Ketten aus ihrem Schlafzimmer fehlten.

Mehrere Ketten aus dem Schlafzimmer verschwunden

Der oder die bisher unbekannten Täter nutzen - so die Polizei - augenscheinlich die Abwesenheit der Wohnungseigentümerin zwischen Donnerstagnachmittag, 9. Dezember, und Freitag, 10. Dezember, etwa 22 Uhr, um über den Balkon in die Wohnung zu gelangen und die Wertgegenstände zu entwenden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen Wert "im unteren dreistelligen Bereich".



Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Höpker-Aschoff-Wegs etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.