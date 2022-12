Dieses neue Bettwaren-Outlet eröffnet in Herford

Herford

Sie heißen „Kleiner Prinz“, „Dornröschen“ oder „Märchenweich“ und gehen von Herford aus in die ganze Welt - bislang ausschließlich an Großkunden. Nun sind die Produkte der Bettwarenfabrik Schlafmond auch für Endverbraucher erhältlich - und zwar im neuen Outlet am Firmensitz.

Von Moritz Winde