Diskobesuch endet für 21-Jährigen mit Faustschlag

Ein 21-Jähriger aus Herford ist in der Nacht zu Samstag nach einem Besuch der Diskothek "X" von einem bislang Unbekannten durch einen Faustschlag verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei in Herford hat die Ermittlungen aufgenommen

Am frühen Samstagmorgen (14.5.) erstattete ein 21-Jähriger Disko-Besucher aus Herford eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Der Herforder verließ nach Angaben der Polizei gegen 3 Uhr in Begleitung einer Frau die Diskothek an der Bünder Straße in Herford.

Der Geschädigte wurde auf dem Parkplatz von einer bislang unbekannten männlichen Person nach einer Zigarette gefragt. Plötzlich und unerwartet schlug der Unbekannte dem Herforder mit der Faust ins Gesicht.

Der Unbekannte befand sich in Begleitung von zwei weiteren männlichen Personen im Alter von etwa 25 Jahren. Um eine weitere Auseinandersetzung zu vermeiden, flüchtete der Geschädigte mit seiner Begleitung in ein Fahrzeug. Die drei Unbekannten flüchteten vom Parkplatz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat und weitere Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.