Dokumentarfilm über Herfords Jaguar-Club braucht finanzielle Hilfe

Per Crowdfunding-Aktion sollen mindestens 10.000 Euro gesammelt werden

In den 60er-Jahre gaben sich im Jaguar-Club legendäre Beat- und Rockmusiker quasi die Klinke in die Hand. „The Who, Cream und sogar Jimi Hendrix – sie alle holte Carola Frauli, damals Managerin des Clubs, nach Herford“, erzählt Thomas Steingrube.

Der Film werde seinen Zuschauern Einblicke in eine Zeit verschaffen, als die Popularität des Beats und der Rockmusik eine kulturelle Sprengkraft freisetzte, die dank des Jaguar Clubs auch in Herford zu spüren war.

Musikrechte könnten 20.000 Euro kosten

100 Stunden Filmmaterial mit Originalaufnahmen aus dem Club und zahlreichen Interviews mit Augenzeugen stehen bereits für die Realisierung des Films zur Verfügung. Dessen Produktion ist aber mit sehr viel Aufwand verbunden: Mehr als 600 Stunden hat Norbert Kaase bereits mit der Bearbeitung der alten Aufnahmen und der zahlreichen Interviews verbracht und das ehrenamtlich.

Hohe Kosten werden aber wohl vor allem die Lizenzen für die Lieder, die im Film zu hören sind, verursachen. „Ich rechne damit, dass wir den Verlagen bis zu 20.000 Euro für die Musikrechte bezahlen müssen“, schätzt Kaase. Deshalb bitten die Macher des Films nun die Herforder Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung.

Mittels eines von der Volksbank Herford-Mindener Land organisierten Crowdfunding können alle Musikliebhaber noch bis zum 29. April das Projekt finanziell unterstützen. Auf der Homepage der Bank kann jeder eine Spende einzahlen, die sich später auch von der Steuer absetzen lässt. „Außerdem gibt die Volksbank bei jeder Spende über zehn Euro weitere zehn Euro dazu“, verspricht Andreas Kelch von der Volksbank Herford-Mindener Land.

Premiere für Ende 2023 geplant

Mindestens 10.000 Euro sollen über das Crowdfunding zusammenkommen. Ein höheres Spendenaufkommen würde es Norbert Kaase sogar erlauben, den Film deutlich zu optimieren. Aufgrund des umfangreichen Fundus sind ihm dabei keine Grenzen gesetzt.

Schirmherr der Spendenaktion ist Herfords ehemaliger Bürgermeister Bruno Wollbrink. Weitere Unterstützer sind der Rockstar Rudolf Schenker von den Scorpions, der im Jaguar-Club noch als Gitarrist einer Schülerband auftrat, Landrat Jürgen Müller, Museumsleiterin Sonja Langkafel, der ehemalige Stadtarchivar Christoph Laue und seine Nachfolgerin Jennifer Kröger.

Ende des Jahres soll der Dokumentarfilm dann in einer „grandiosen Premiere“ der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der Link zur Crowdfunding-Aktion lautet: https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/jaguar-club-film