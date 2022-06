Was viele nicht wissen: E-Scooter benötigen jedes Jahr ein neues Versicherungskennzeichen. Sonst droht ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Einer Streifenwagenbesatzung war am Montag (20. Juni) gegen 17.45 Uhr am Altensenner Weg eine junge Frau (24) aufgefallen, die auf einem E-Scooter unterwegs war, an dem sich noch ein blaues Vorjahresversicherungskennzeichen befand. Es bestand somit der Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt.

Übrigens: Auch E-Bikes und S-Pedelecs brauchen jedes Jahr ein neues Kennzeichen. Ausschließlich normale Pedelecs sind wie Fahrräder nicht versicherungspflichtig. Halter, die kein neues Kennzeichen anbringen und ihr Gefährt auch anderen Personen zur Verfügung stellen, müssen sich für diesen Verstoß zusätzlich auch noch als Halter verantworten.