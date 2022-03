Edgar Selge liest ein zweites Mal in Herford

Die erste Lesung mit Edgar Selge zu seinem vielbeachteten Bestseller „Hast du uns endlich gefunden“ im Herforder Stadttheater war nach nur 21 Minuten ausverkauft. Wer für den Termin am 17. März leer ausging, bekommt nun eine zweite Chance.

Vorverkauf für Termin am 9. Mai im Stadttheater beginnt am 15. März

Weil der Termin der ersten Lesung am 17. März nach nur 21 Minuten ausverkauft war, kommt Edgar Selge ein weiteres Mal ins Herforder Stadttheater: Am 9. Mai liest er aus seinem vielbeachteten Bestseller „Hast du uns endlich gefunden“.

Wie das Herforder Stadttheater mitteilt, wird Selge aufgrund der großen Nachfrage am 9. Mai für eine weitere Lesung nach Herford kommen, Beginn ist um 20 Uhr. Der Vorverkauf für diesen Termin beginnt am 15. März. Karten sind zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) dann im Theaterbüro, bei der Tourist-Info (jeweils zu den bekannten Öffnungszeiten) sowie online erhältlich.

In seinem prämierten Erstlingswerk erzählt Edgar Selge die autobiografische Geschichte des 12-jährigen Jungen, der als Sohn des Gefängnisdirektors in Herford in den 1960er Jahren zwischen Straftätern und klassischer Musik aufwächst.