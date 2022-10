Wunderland-Duell: Geheimer Weinkeller für den Petersplatz

Carsten Nentwig hat an einem Modellbau-Wettbewerb für das Minitaturwunderland in Hamburg teilgenommen. Seine Aufgabe: Die Unterwelt des Vatikan abbilden.

Einmal fürs Miniaturwunderland in Hamburg ein Modell zu bauen, ist die „Champions League“, sagt der Herforder Carsten Nentwig. Er hat in dieser Liga nun mitgespielt - als Teilnehmer des Wettbewerbs „Die Modellbauer - Das Wunderland-Duell“. Am Samstag ist die Sendung auf DMAX ausgestrahlt worden. Und damit steht auch fest, ob Carsten Nentwigs Modell in Hamburg zu sehen ist.