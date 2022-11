Ein Jimi-Hendrix-Denkmal für Herford?

Der Künstler Weizenfeld will so an den Jaguar-Club erinnern

Herford

Immer wieder der Jaguar-Club, in dem in den 60er Jahren Musikgeschichte geschrieben wurde: Während der Filmemacher Norbert Kaase an einer Dokumentation über den einstmaligen Musiktreff arbeitet, schlägt der Herforder Künstler Weizenfeld ein Denkmal für Jimi Hendrix vor. Dieser war im Frühjahr 1967 in Herford aufgetreten.