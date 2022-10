Ein Päckchen Freude verschenken

Der November naht und damit auch die Zeit für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Alle Herforder haben wieder die Chance, Kindern in über 100 Ländern eine kleine Freude mit einem selbstgepackten Schuhkarton zu bereiten.

Freikirchliche Gemeinde startet Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in Herford

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Herford nimmt seit 1999 als Sammelstelle an der Geschenkaktion teil. Im vergangenen Jahr wurden dort 149 Pakete abgegeben. Die Päckchen aus Deutschland gehen hauptsächlich nach Osteuropa, in diesem Jahr wird dabei besonders an die Ukraine gedacht.

„Wir möchten mit der Aktion ein Zeichen der Hoffnung und Zuwendung senden“, sagt Pastor Lars Schwesinger. Wo die direkte Zustellung nicht möglich ist, werden die geflüchteten Familien zum Beispiel in Polen oder Rumänien erreicht.

Herfords Bürgermeister Tim Kähler unterstützt die Aktion nach wie vor als Schirmherr: „Es geht darum, den Kindern eine Freude zu machen, die nicht viel haben und die sich sehr freuen, dass jemand an sie denkt.“

Sammelstelle in der Ravensberger Straße 11

Bei der Aktion kann das Geschlecht und Alter des beschenkten Kindes selbst gewählt werden. Weitere Informationen wie eine Packliste sind unter www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/ zu finden. Besonders wichtig ist, dass keine gebrauchte Kleidung und keine zerbrechlichen Gegenstände eingepackt werden.

So kann ein hübsch gefüllter Schuhkarton aussehen, der einem Kind sicher eine Freude macht. Foto: Stadt Herford

„Die Pakete in der Größe eines normalen Schuhkartons sollen unverpackt und nicht zugeklebt sein“, bittet Pastor Lars Schwesinger. „Sie werden vor dem Verschicken ins Ausland auf ihren Inhalt überprüft und auch noch vom Zoll unter die Lupe genommen.“

Die Schuhkartons können bis zum 12. November in der Ravensberger Straße 11 an folgenden Terminen abgegeben werden:

Samstag, 5. November, von 15 bis 18 Uhr.

Freitag, 11. November, von 15 bis 18 Uhr.

Samstag, 12. November, von 10 bis 18 Uhr.

Jedes Päckchen kostet im Versand zehn Euro. Der Betrag kann überwiesen oder als Geldspende zur Abgabe mitgebracht werden.