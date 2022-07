Einbrecher stehlen mehr als 100.000 Euro aus Herforder Firma

Dieser Einbruch stellt die Polizei vor so manches Rätsel, denn die Täter machten eine exorbitant hohe Beute, nahmen deutlich mehr als 100.000 Euro in bar mit – aus einem ganz gewöhnlichen Büroschrank.

Nach Angaben der Polizei waren der oder die Unbekannten in der Nacht zu Dienstag in eine Firma für Steuerungstechnik an der Ahmser Straße eingedrungen. Am frühen Morgen, gegen 4 Uhr, habe ein Firmenlieferant im hinteren Bereich des Firmengeländes verschiedene Elektronteile abladen wollen. Dabei bemerkte er, dass eine Fensterscheibe an dem Gebäude beschädigt war. Er informierte umgehend die Polizei.

Die eingetroffenen Beamten stellten fest, dass der oder die Täter die Scheibe mit einem Stein eingeschlagen hatten und dann durch das zerstörte Fenster in das Innere des Firmengebäudes eingedrungen waren. „Hier wurden sämtliche Büroräume durchsucht und neben dem Fenster noch eine weitere Glastür beschädigt“, heißt es im Polizeibericht.

Aus einem ganz gewöhnlichen Aktenschrank entwendeten die Einbrecher eine hohe Bargeldsumme „im sechsstelligen Bereich“. Die genaue Summe nennt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Nur so viel: „Es waren deutlich mehr als 100.000 Euro – in Scheinen und in Münzrollen“, erläutert ein Sprecher der Polizei. Anschließend flüchteten die Täter durch das Fenster in unbekannte Richtung.

Die Ermittler gehen nun davon aus, dass der oder die Einbrecher von dem hohen Bargeldbestand in dem Büroschrank gewusst haben. Aber auch die Frage, warum dort so viel Geld aufbewahrt wurde, werde Gegenstand der Ermittlungen sein. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sollten sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei melden.