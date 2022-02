Eine Frau für den Herforder Bildungscampus

Der Aufsichtsrat der SEH hat die 57-Jährige am Montagabend gewählt und bestellt. Sabine Ganser aus Oberursel (Hessen) hat langjährige Erfahrungen in der Leitung immobilienwirtschaftlicher Unternehmen und der Steuerung von Projekten in Bau und Betrieb. So hat die studierte Immobilienökonomin und Betriebswirtin bundesweit zahlreiche Neubau- und Sanierungs-Projekte betreut.

