Einsatz an der Wiesestraße: Für Feuerwehr bleibt nur Lüften

Das Blaulicht auf der Wiesestraße ist schon von Weitem zu sehen und lässt Schlimmeres erahnen. Doch schon nach wenigen Minuten ist der Einsatz an einem Mehrfamilienhaus für die Feuerwehr Herford beendet. Eine Rauchentwicklung hatte zur Alarmierung geführt.

In einem Mehrfamilienhaus in Herford hat es eine Brand-Alarmierung gegeben

Im 2. Stock eines Mehrfamilienhauses an der Wiesestraße hat es am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz gegeben.

Einmal Lüften, bitte: Diese Aufgabe ist am frühen Sonntagnachmittag der Feuerwehr in Herford zu gekommen. Ihre Fähigkeiten als Brandlöscher waren an der Wiesestraße nicht gefragt. Wie Einsatzleiter Alex Freitag berichtete, hatte Essen, das auf dem Herd vergessen worden war, angefangen zu qualmen.