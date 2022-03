Entenforschung im Marta

„Klatsch, klatsch, klatsch“: 130 Donaldisten halten in Herford ihre Jahrestagung ab

Herford

Das Eintauchen in die Comicwelt Entenhausens geht ganz schnell. Nur durch die Tür des Marta-Forums, und schon sind Donald Duck, Onkel Dagobert und Daniel Düsentrieb allgegenwärtig – als Poster an der Wand, auf T-Shirts und Buttons und im Gespräch zwischen den Donaldisten, die am Wochenende ihren Jahreskongress abgehalten haben.

Von Thomas Meyer