Entwurzelter Baum kracht auf Autos

Die Befürchtungen waren groß, letztlich hat Sturmtief Ylenia Herford in der Nacht auf Donnerstag aber weitgehend verschont. Größtes Vorkommnis war ein umgestürzter Baum an der Uhlandstraße, der auf zwei geparkte Autos krachte.

Die Feuerwehr verzeichnete bis zum Morgen 17 Einsätze, im Laufe des Tages kamen vereinzelt weitere hinzu. Es wurde aber niemand verletzt. „Ab 0.30 Uhr ging es für uns los“, sagt der stellvertretende Feuerwehrleiter Axel Freitag. An der Straße Vorm Holzschlinge war ein Baum auf den Gehweg gestürzt. Als Einsatzleiter war er auch an der Uhlandstraße vor Ort. „Der Sturm hatte dort am Straßenrand einen Baum mit etwa 60 Zentimeter Stammdurchmesser entwurzelt, der quer über die Straße fiel und zwei Autos traf.“ Auf eine Schadenshöhe will Freitag sich nicht festlegen. Ansonsten sei es meist bei Astbrüchen geblieben.