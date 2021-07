Maxim Schönig ist selbst ein Kind der Nordstadt. „Ich bin hier aufgewachsen, weiß, was bei den Kids da abgeht“, sagt der 18-Jährige, der seit eineinhalb Jahren in Löhne wohnt.

Am Sonntagabend zögerte er keine Sekunde und verfolgte die beiden Räuber (13/14), die kurz zuvor die Avia-Tankstelle an der Mindener Straße überfallen hatten. Auch wenn der 13-Jährige mehrfach mit einer Schreckschusspistole auf ihn schoss, setzte Schönig ihm nach und konnte ihn schließlich in einem Vorgarten am Anfang der Magdeburger Straße zu Fall bringen und festhalten.