Erst „Voice of Germany“, dann Feierabendbühne in Herford

Herford

Als Kandidat bei „The Voice of Germany“ ist André Deininger vor einem TV-Millionenpublikum aufgetreten. Was für ein Kontrast zu seinem nächsten Herford-Konzert am 17. Februar im Bürgerzentrum HudL. Doch der 43-Jährige sagt: „Es ist okay, da wieder anzukommen, wo ich früher war.“

Von Hartmut Horstmann