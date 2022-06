Herford

Es ist ein Problem, für das es noch keine echte Lösung gibt. „Natürlich ist Torf ein endlicher Rohstoff und mit torfarmer Blumenerde zu arbeiten ein wichtiger Schritt, aber was ist, wenn man für Stiefmütterchen oder Hornveilchen dann doppelt so viel Wasser aufbringen muss, damit die Pflanzen wachsen?“, fragt Arndt Kötter (36) vom gleichnamigen Gewächshaus an der Werrestraße.

Von Ralf Meistes