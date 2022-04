Die schwierige Suche nach einem Hausarzt in Herford

In Herford droht Unterversorgung – ein Mediziner berichtet

Herford

Ob sich ein Hausarzt in einer Stadt niederlassen darf oder nicht, entscheidet die örtliche Versorgungsrate. Ist sie bei über 100 Prozent, liegt eine statistische Überversorgung vor. Bei unter 75 Prozent gilt eine Region als unterversorgt. Das droht nun in Herford. Was das für Ärzte und Patienten bedeutet, berichtet ein Hausarzt.

Von Angelina Zander