Fahrer flüchtet nach Glätteunfall in Herford

Er war zwar „nur“ auf der glatten Lübbecker Straße in Herford in den Graben gerutscht, flüchtete dann aber doch von der Unfallstelle: Die Polizei ermittelt gegen einen Bielefelder (54) wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Ein Zeuge hatte der Polizei am Samstag gegen 5.20 Uhr gemeldet, dass sich ein Daimler im Graben neben der Lübbecker Straße befand.

Vor Ort ergaben erste Ermittlungen, dass der Unfallfahrer Richtung Bielefeld gefahren war, ehe er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Auf der glatten Fahrbahn drehte sich das Auto und rutschte in den rechten Straßengraben. An dem Unfallfahrzeug stellten die Beamten eine mangelnde Bereifung fest: Auf der Hinterachse waren Sommerreifen montiert, die zudem über ein nur geringes Reifenprofil verfügten.

Vom Unfallfahrer fehlte vor Ort jede Spur. Diesen trafen die Beamten kurze Zeit später an seiner Anschrift an.