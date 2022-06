Fahrrad-Demo in Herford mit 150 Teilnehmern

Herford

„Ich möchte auch sicher ankommen“, steht auf dem Schild, das Janna mit ihrer Mama Svenja Winkler (Parents for Future) gemalt und am Gepäckträger montiert hat. Die Vierjährige gehörte am Montag zu den jüngsten der etwa 150 Teilnehmer der Fahrrad-Demo rund um die Innenstadt.

Von Moritz Winde