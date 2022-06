Feierabendmarkt in der Markthalle

Herford

Mittags kommen Gäste bereits an mehreren Tagen in der Woche in den Genuss des kulinarischen Angebots in der Markthalle. Am Freitag, 3. Juni, dürfen sie auch etwas später eintreffen. Die Pro Herford richtet ab 17 Uhr einen Feierabendmarkt aus, der unter dem Motto steht „Spargel und Erdbeeren“.