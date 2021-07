Feuer zerstört Wohnhaus in Herford

Für die Feuerwehr in Herford hieß es am Dienstagnachmittag Vollalarm. Gegen 16.35 Uhr gingen in der Rettungsleitstelle zahlreiche Notrufe über einen Dachstuhlbrand im Stadtteil Elverdissen ein. Verletzt wurde niemand, eine 55-jährige Bewohnerin rettete sich vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie. Der Bungalow, in dem die Frau und ein gleichaltriger Mann Polizeiangaben zufolge gemeldet sind, ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.

