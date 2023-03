Feuerwehr Herford will Zahl der ehrenamtlichen Kräfte bis 2032 verdoppeln

Herford

Die Feuerwehr Herford ist mit 45 hauptamtlichen und 176 ehrenamtlichen Kräften gut aufgestellt. Doch die wachsende Zahl an Einsätzen führt auch sie an ihre Grenzen. Deswegen forderte Feuerwehrchef Karsten Buschmann bei der Jahreshauptversammlung eine deutliche Verstärkung der Einsatzkräfte in den kommenden Jahren.