Große musikalische Bandbreite verzaubert Zuhörer in der voll besetzten Münsterkirche

Herford

In der voll besetzten Münsterkirche war am Samstag das große Weihnachtskonzert des Friedrichs-Gymnasiums (FGH) zu erleben. Die Musik erklang dabei nicht nur von vorn, sondern außerdem von zwei Emporen herab, was klanglich erfreute.

Von Gerd Büntzly