Herford

Frontalzusammenstoß von zwei E-Scooter-Fahrern: Ein 18-Jähriger aus Hille ist dabei am Mittwoch (22. Februar) am Kopf verletzt worden. Die andere Unfallbeteiligte entfernte sich dagegen vom Unfallort an den Unterführungen am Deichtorwall. Die Polizei sucht nun nach ihr.