"Foodies" beleben die Markthalle

Im Oktober haben sich die "Foodies" erstmals in der Markthalle getroffen, um in Teams beim Kochwettbewerb gegeneinander anzutreten. Das nächste Koch-Event findet am 5. März statt. Karten gibt allerdings keine mehr. Wer die "Foodies" live und in Aktion erleben möchte, kann noch Karten für das Koch-Event am 30. April kaufen.

Foto: privat