Frau aus Oerlinghausen (26) fährt trotz Rotlicht in die Kreuzung

Bei einem Unfall an der Kreuzung Bünder Straße/B61 sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden. Die Unfallverursacherin soll das Rotlicht der Ampel ignoriert haben.

Mit diesem Mini Cooper soll eine 26-jährige Frau aus Oerlinghausen am Montagabend in den Kreuzungsbereich von Bünder Straße und B61 gefahren sein, obwohl die Ampel Rotlicht zeigte. Es kam zur Kollision mit einem Nissan, dessen Fahrer schwer verletzt wurde.

Der Unfall passierte nach Polizeiangaben gegen 21 Uhr. Ein Mann aus Herford (22) war zu dieser Zeit auf der Bünder Straße in Richtung Bünde unterwegs. An der Kreuzung Bünder Straße/B61 hielt er seinen Nissan an, weil die Ampel auf Rot stand.

Als diese dann auf Grün wechselte, beschleunigte der Herforder sein Fahrzeug und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich näherte sich eine 26-jährige Frau aus Oerlinghausen, die mit ihrem Mini Cooper auf der B61 in Richtung Lippe unterwegs war.

Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt

Übereinstimmenden Zeugenaussagen zufolge, hielt die Frau ihr Fahrzeug nicht an der für sie Rotlicht zeigenden Ampel an, sondern fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Nissan.

Durch die starke Wucht des Aufpralls verletzte sich der 22-Jährige schwer und wurde zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 26-Jährige verletzte sich leicht und wurde ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.