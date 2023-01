Frauenärztin übernimmt Praxis von Natalia Schmidt

Herford

20 Jahre war Natalia Schmidt an der Lübberstraße 24 in Herford Ansprechpartnerin für Frauen jeder Generation. Nun ist eine neue Frauenärztin in ihre Fußstapfen getreten: Katrin Ludolf-Pönnighaus aus Bad Oeynhausen hat die Praxis übernommen. Zunächst werden sie gemeinsam in der Praxis arbeiten.

Von Angelina Zander