Freibadsaison ist in Herford jetzt "noch herausfordernder"

Das Freibad Im Kleinen Felde öffnet am 7. Mai, das Freibad Elverdissen folgt am 14. Mai. Stand jetzt sollen weder Eintrittspreise noch Öffnungszeiten angetastet werden. Trotzdem müssen sich die Stadtwerke bei der Planung wieder mit vielen Unbekannten herumschlagen. Eine Aufgabe ist ihnen aber abgenommen worden: Der Betrieb des Kiosks im Freibad Elverdissen.

Die Freibäder Im Kleinen Felde und in Elverdissen öffnen wie gewohnt, Besucher zahlen den gleichen Eintritt und auch Pommes wird es geben: Zum Start der Freibadsaison ist in Herford vieles wieder so, wie es vor der Pandemie war. Eines jedoch ändert sich – zumindest in Elverdissen: Die Gesichter hinter dem Kiosk-Tresen.