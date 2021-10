Frontal-Crash: Quad überschlägt sich

Unfall auf B239 in Herford: Passat gerät in Gegenverkehr – beide Fahrer verletzt – lange Staus im Berufsverkehr

Herford

Heftiger Zusammenstoß im Feierabendverkehr: Auf der B239 in Herford ist am Mittwochnachmittag ein Auto mit einem Quad nahezu ungebremst frontal zusammengestoßen. Das Geländefahrzeug überschlug sich, der 24-jährige Mann am Steuer wurde schwer verletzt.

Von Moritz Winde