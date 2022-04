Frühlingsgefühle in Herford bei sechs Grad

Verkaufsoffener Sonntag und Radewiger Frühlingsmarkt locken Besucher an

Herford

Zum „Herforder Frühling“ mussten die Besucher noch einmal die Winterjacke anziehen. Bei sechs Grad und einem Mix aus Sonne und Wolken ließen es sich viele aber nicht nehmen, an den Ständen am Gänsemarkt zu stöbern, auf dem Flohmarkt an der Berliner Straße auf Schnäppchenjagd zu gehen oder sich über die Angebote für Senioren auf dem Neuen Markt zu informieren.

Von Ralf Meistes