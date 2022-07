Fünfjährige startet Familienauto - Mutter leicht verletzt 

Eigentlich wollte sie das Autoradio anschalten. Dabei hat eine Fünfjährige aus Herford am Samstagnachmittag in der Severingstraße eine unglückliche Kettenreaktion mit dem Wagen seiner Eltern verursacht.

Eigentlich will sie nur das Autoradio anmachen, doch die Fünfjährige dreht den Autoschlüssel im Zündschloss des elterlichen Wagens ein Stück zu weit – und auf einmal setzt sich der Opel Corsa in Bewegung.

Was folgt, ist eine Kettenreaktion, die für einen Einsatz der Herforder Polizei sorgt. Am Ende sind drei Autos beschädigt und die Mutter der jungen „Fahrzeugführerin“ muss ins Krankenhaus.

Das Mädchen selbst bleibt bei seiner kurzen, unfreiwilligen Spritztour glücklicherweise unverletzt und kommt mit einem Schrecken davon. Es ist ungefähr 14 Uhr am Samstagnachmittag als das Kind mit dem Zündschlüssel im Corsa seines Vaters hantiert. Der Wagen ist zu diesem Zeitpunkt am Fahrbahnrand der Severingstraße im Süden der Herforder Kernstadt abgestellt.

Warum sich das Mädchen überhaupt auf dem Fahrersitz befindet und ob der Schlüssel schon im Zündschloss steckt ist unklar. „Scheinbar war in dem Opel allerdings ein Gang einlegt, als der Autoschlüssel gedreht wurde“, informiert ein Sprecher der Leitstelle der Kreispolizeibehörde.

Mutter wurde leicht verletzt

Und dann passiert es: Der Corsa mit der Minderjährigen hinter dem Lenkrad macht einen Satz nach vorne. Die Mutter des Mädchen, die sich an der Beifahrerseite des Kleinwagens befindet, wird von der offenstehenden Seitentür getroffen. Dabei wird die 34-Jährige am Knie verletzt. Doch der Opel fährt noch ein Stück weiter und scheppert mit der Stoßstange gegen den Ford Ka eines Nachbarn, der vor dem Kleinwagen abgestellt war.

Der Ford wiederum wird durch die Kollision ebenfalls nach vorne geschoben – und kracht gegen das Heck eines Hyundai Tucson, der wiederum der Mutter der viel zu jungen „Autofahrerin“ gehört. Erst danach ist die Fahrt der Fünfjährigen beendet. Eine Polizeistreife rückt aus. Beamte nehmen den Unfall auf. Der entstandene Sachschaden hält sich scheinbar in Grenzen. Die Ordnungshüter schätzen, dass er im dreistelligen Bereich liegen dürfte.

Die Mutter des Mädchen wird derweil in eine Klinik gebracht, kann das Krankenhaus aber nach einer ambulanten Behandlung schon nach kurzer Zeit wieder verlassen. Die Polizei prüft nun, welche strafrechtlichen Folgen die Kettenreaktion an der Severingstraße für die Beteiligten haben könnte.

Aufsichtspflicht verletzt?

Natürlich hat die minderjährige Fahrzeuglenkerin nichts zu befürchten. Möglicherweise aber deren Mutter. „Zumindest werden wir prüfen, ob sie möglicherweise ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt haben könnte“, so der Polizeisprecher, dem ein vergleichbarer Fall im Kreis Herford mit einer so jungen „Unfallverursacherin“ zumindest in jüngerer Vergangenheit noch nicht untergekommen ist.

Auch wenn die fünfjährige Herforderin das Auto des Vaters am Samstag nur zufällig in Bewegung gesetzt hat, werden der Polizei immer wieder Fälle bekannt, in denen Minderjährige mit Absicht Spritztouren mit den Fahrzeugen der Eltern unternehmen – auch im Wittekindskreis.

So hatte beispielsweise ein 16-Jähriger in einer Februarnacht vor drei Jahren den Fahrzeugschlüssel des Peugeot seiner Eltern gemopst und war in der Dunkelheit zu einer Spritztour aufgebrochen. Allerdings hatte er den Wagen – vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit – auf der Osnabrücker Straße in den Straßengraben manövriert.