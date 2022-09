Funk bis zum Abwinken

Herford

Bis vor kurzem galten sie als Geheimtipp, doch mittlerweile rockt die Formation „The Next Movement“ auf großen Festivals. In Herford gibt es am Samstag, 17. September, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) ein nachgeholtes Clubkonzert im lui.House an der Luisenstraße.