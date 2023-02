Für bessere Bildung: So lief die OGS-Demo in Herford

250 Teilnehmer bei lautstarker Protest-Aktion am Rathaus

Herford

Dem Schmuddelwetter zum Trotz sind am Donnerstagnachmittag etwa 250 Menschen in Herford auf die Straße gegangen. Eltern und Kinder demonstrierten für eine bessere Bildung und forderten mehr Geld für den Offenen Ganztag (OGS) an den elf Grundschulen.