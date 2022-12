Fußgängerin (61) stirbt Heiligabend bei Unfall in Herford

Tödlicher Unfall an Heiligabend: Eine Fußgängerin ist in Herford von einem Auto erfasst worden.

24.12.2022: An Heiligabend ist in Herford eine Frau von einem Auto überrrollt und tödlich verletzt worden.

Eine 61-jährige Frau aus Kirchlengern überquerte gegen kurz vor 18 Uhr die Kiebitzstraße und wurde dort von einem Pkw erfasst. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Unfallursache

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Beteiligung von Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Bielefeld sowie eines Sachverständigen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221/8880 in Verbindung zu setzen.

Foto: Christian Müller

Erst am 16. Dezember hatte es in Kirchlengern einen Unfall gegeben, bei dem eine Frau ums Leben gekommen war. Auch hier gab die Ursache der Polizei Rätsel auf. Die Ermittlungen in dieser Angelegenheit laufen noch. Der tragische Unfall hatte sich in einer 30er-Zone ereignet, der Autofahrer stand unter Schock. Er soll laut Polizei nicht alkoholisiert gewesen sein.