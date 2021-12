Ganz großes Theater: Kornacki verlässt Herford

Der Aufsichtsrat des Schauspielhauses habe den Beschluss gefasst, ihn zum Kaufmännischen Geschäftsführer zu bestellen, sagt Kornacki. Die Stelle war für den 1. April ausgeschrieben. Kornacki will im ersten Monat sowohl die Aufgaben in Herford als auch in Düsseldorf wahrnehmen. Im Mai sei er vier Jahre in Herford. Und dieses Datum zu halten, sei im wichtig. Der neue Vertrag ist – wie auch der aktuelle in Herford – auf fünf Jahre befristet.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar