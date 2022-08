Gast will bei Gartenparty in Herford Stühle stehlen

Ein betrunkener 18-Jähriger hat in der Nacht zu Samstag versucht, bei einer Gartenparty Gartenstühle zu stehlen. Laut Polizei hatte der Gastgeber ihn beobachtet, wie er bei der Feier an der Ernstmeierstraße zwei Gartenstühle von seinem Grundstück transportieren wollte, in dem er sie zusammenklappte und an seinem Fahrrad befestigte.

Der 47-Jährige sprach den jungen Herforder darauf an, der sodann die Stühle zurücklegte und mit dem Rad Richtung Dannebergstraße fuhr. Da dem Herforder Beschädigungen an seinen Stühlen auffielen, folgte er dem Radler mit seinem VW Beetle.

Als sich beide auf etwa gleicher Höhe befanden, stieß das Fahrrad plötzlich gegen die Seite des VW, wodurch an diesem ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich entstand. Ein weiterer Zeuge informierte die hinzugerufenen Polizisten, dass der 18-Jährige bereits auf der Feier einen Gast der Veranstaltung tätlich angegriffen und verletzt habe.

Bei der Entnahme einer Blutprobe zeigte sich der 18-Jährige den Beamten gegenüber aggressiv und leistete Widerstand. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Ihn erwartet jetzt ein umfängliches Strafverfahren.