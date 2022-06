Herford: Gefangener (22) flieht bei Haftvorführung

Es war eigentlich ein Hafttermin wie so viele andere: Doch dieser Gefangene hatte offenbar keine Lust, im Herforder Amtsgericht vorgeführt zu werden. Stattdessen ergriff der 22-Jährige die Flucht.

Der ungewöhnliche Vorfall ereignete sich bereits am 30. Mai. An jenem Montag gegen 8.10 Uhr sollte der Untersuchungsgefangene – er sitzt in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede aufgrund des Vorwurfs des Handels mit Betäubungsmitteln – ins Gericht gebracht werden. Dafür waren zwei Bedienstete des Gefängnisses zuständig.