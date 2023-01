Gehweg-Lücke an der Vlothoer Straße in Herford wird geschlossen

Eine Lücke im Gehweg an der Vlothoer Straße in Herford soll bald geschlossen werden. Zwischen der Verdistraße und der Schumannstraße haben die Arbeiten dafür begonnen. Zunächst wird hinter dem ehemaligen Kasernenzaun eine gut 200 Meter lange Hecke gerodet.

Rodungsarbeiten am Hammersmith-Areal zwischen Verdistraße und Schumannstraße

In Höhe der ehemaligen Hammersmith-Kaserne weist der Gehweg an der Vlothoer Straße zwischen den Einmündungen von Verdistraße und Schumannstraße eine Lücke auf, die nun aber geschlossen werden soll.

Nachdem auf dem Hammersmith-Areal ab 2019 die drei Mannschaftsgebäude zu Wohngebäuden für die Studierenden der Fachhochschule für Finanzen aufwändig saniert wurden, soll in diesem Jahr die Gehweg-Lücke an der Vlothoer Straße geschlossen werden.

Denn zwischen der Verdistraße und der Schumannstraße gab es bislang schlicht keinen Gehweg.

Die Maßnahme soll künftig eine sichere und schöne Wegeverbindung entlang der Vlothoer Straße ermöglichen. Sie dient außerdem als Bindeglied zwischen dem Bildungscampus und der Hammersmith. Die Entwicklung der ehemaligen Kasernenflächen schreite so weiter voran, teilt die Stadt Herford mit.

Stadt investiert 700.000 Euro

Bisher gab es auf der nördlichen Straßenseite keinen Gehweg wegen der dortigen Zaunanlage und dem alten Baumbestand direkt an der Straße. Die Entwurfsplanung für den Gehweg und die Gestaltung der Freiflächen wurde am 1. Dezember 2022 im Bau- und Umweltausschuss der Stadt Herford politisch beschlossen und wird mithilfe von Städtebaufördermitteln aus dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ gefördert. Hier sind Mittel in Höhe von 300.000 Euro bewilligt. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei 700.000 Euro.

Der Bau der Maßnahme soll im dritten Quartal dieses Jahrs starten. Im Zuge der Vorbereitungen wird ab dieser Woche zunächst als erste Maßnahme die Hecke hinter der Zaunanlage gerodet.