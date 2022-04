Gelbe Säcke bleiben in Herford künftig liegen

Anfang April ist in Herford die Gelbe Tonne eingeführt worden. Parallel wurden in diesen ersten Wochen auch beigestellte Gelbe Säcke von der SWK mitgenommen und entsorgt. Dies wird sich ab der kommenden Woche ändern.

Die Zeit der gelben Säcke geht in Herford zuende: Ab Montag (2. Mai) leert die SWK nur noch die neu eingeführten gelben Tonnen.

„Wir werden ab Montag ausschließlich die Gelben Tonnen entleeren“, sagt Wolfgang Rullkötter, Geschäftsführer der SWK. „Die Gelben Säcke bleiben liegen, die Übergangsfrist endet jetzt.“ Wer gefüllte Gelbe Säcke zuhause hat, kann diese auch weiterhin kostenlos bei der SWK an der Goebenstraße abgeben.

Die SWK weist noch einmal darauf hin, dass ein Tausch der Tonnen (240 Liter Tonnen oder 120 Liter Tonnen) ausschließlich über die Firma Berg in Hiddenhausen abgewickelt wird und nicht über die SWK und auch nicht über die Stadt Herford. Die Firma Berg ist per Telefon unter 05223/ 9966900 oder per Mail erreichbar: info@gelbetonne-herford.de