Gelbe Tonne wird in Herford erstmalig geleert

Am Montag werden in Herford erstmals die Gelben Tonnen geleert. Die Entsorgung erfolgt alle vier Wochen, wie auch schon zuvor bei den Gelben Säcken.

Für den Großteil der Herforder bleiben die bisherigen Abfuhr-Termine bestehen. Nur einige wenige Bürger, deren Abfuhrtermine im Sonderabfallkalender erfasst werden, da sie an sehr schmalen Straßen oder Wegen wohnen, sind von Änderungen betroffen.

Ab Montag verändern sich für sie die Tage der Entsorgung sowie der Ablageort. Wer bisher seine Gelben Säcke zu einem Sammelpunkt bringen musste, kann künftig einfach die Gelbe Tonne vor die Haustür stellen. Dank eines neuen Mini-Müllfahrzeugs können die Gelben Tonnen auch in kleinen Straßen und Sackgassen direkt vor Ort geleert werden.

„Wir haben den Sonderabfallkalender überarbeitet, die Änderungen eingepflegt und inzwischen an die betroffenen Haushalte verteilt“, sagt Wolfgang Rullkötter, Geschäftsführer der Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen (SWK), zuständig für die Entsorgung der Gelben Tonnen. „Wer jetzt keinen überarbeiteten Sonderabfallkalender im Briefkasten hatte, für den ändert sich nichts.“

Mit dem Start der Gelben Tonnen endet im April die Ära des Gelben Sackes in Herford. So werden, auch am Rathaus, keine Gelben Säcke mehr ausgegeben.

Übergangsfrist für Gelbe Säcke

„Natürlich nehmen wir in der Anfangszeit noch Gelbe Säcke mit, die an der Straße stehen, aber in einigen Wochen ist damit Schluss“, so Rullkötter. „Um die Sortierung und die Wiederverwendung der gesammelten Leichtverpackungen zu erleichtern, sollten diese bitte ohne Mülltüte oder Gelben Sack in die Gelbe Tonne gelegt werden.“ Die Bereitstellung und Abholung der Gelben Tonnen ist ebenso wie bei den Gelben Säcken gebührenfrei.

Wer nach einigen Wochen Erfahrung mit der Gelben Tonnen seine bisherige gegen eine kleinere oder größere Tonne tauschen möchte, kann sich an die zuständige Firma Berg wenden unter: Tel. 05223 / 99 66 900 oder info@gelbetonne-herford.de Die Stadt sowie die SWK seien hierfür nicht zuständig.