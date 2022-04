Geprobt wurde in den Mittagspausen

Der Klang von Klavier, Geige und Saxophon schwebt durch die Christuskirche. „Die Musiker nehmen uns mit in eine Welt, weit weg vom Alltag“, sagt Andrea Bartels, Direktorin des Ravensberger Gymnasium (RGH), zu Beginn des traditionellen Frühjahrskonzerts.

Die Veranstaltung konnte am Mittwoch nach zwei Jahren Corona-Pause erstmals wieder stattfinden. Groß war die Freude bei allen Mitwirkenden über die voll besetzt Bankreihen der Kirche. Denn besonders Musiker hatten es in der Zeit der Pandemie schwer, so fiel das Proben für ganze anderthalb Jahre weg.