Gertrud,  Herfords große Baumeisterin

Herford

Eine Theatergruppe der Otto-Hahn-Schule baut das Herforder Münster nach. Nur mit Pappkartons und nicht in vollständiger Größe, aber die Andeutungen sollen vor Augen führen, was die Äbtissin Gertrud von der Lippe einst geleistet hat. Denn um die bedeutende Frau aus dem Mittelalter geht es in dem Stück namens „Gertrud?“, das am 25. November seine Uraufführung erlebt.

Von Hartmut Horstmann