Geschichten aus Herford im Paderborner Theater

Herford

Die erste Lesung mit Edgar Selge im vergangenen Jahr war bereits nach 21 Minuten ausverkauft. Auch für die zweite Veranstaltung im Stadttheater gab es an der Abendkasse keine Karten mehr. Wer damals nicht dabei sein konnte, hat die Gelegenheit, den in Herford aufgewachsenen Autor und Schriftsteller am 4. März in Paderborn zu erleben.

Von Hartmut Horstmann