Gespräche über Hauptstelle der Sparkassen in Herford

In der Frage, wie mit dem geplanten Verkauf der Hauptstelle der Sparkasse umgegangen werden soll, schlägt die Stadt Herford nun einen neuen Kurs ein.

Herforder Rat wird am Mittwoch zunächst doch keine Veränderungssperre für Areal an der Abteistraße beschließen

Wie berichtet, will die Sparkasse die Hauptstelle im Bereich Abteistraße/Auf der Freiheit aufgeben und zieht in diesem Sommer an die Engerstraße. Die Filiale bleibt zunächst erhalten, auf Sicht soll das Gebäude aus den 1970er Jahren aber verkauft werden.