Glasfaser ist im Kreis Herford vielerorts ein Ladenhüter

Simon Brandt (32) hat sich für einen Glasfaseranschluss entschieden. Tun das jedoch nicht genug seiner Nachbarn, wird es auch für ihn so bald keinen Anschluss geben.

Der 32-Jährige wohnt in Hiddenhausen, hat sich bereits an der Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser beteiligt und wartet nun darauf, dass für das Einzugsgebiet die 33-Prozent-Hürde der Interessenten geknackt wird. Erst dann beginnt das Unternehmen, die Glasfaserkabel in der Erde zu verlegen.